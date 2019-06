Joao Cancelo al Manchester City è più di una trattativa, ma ci sono davvero ottime possibilità che tutto si possa chiudere rapidamente.

Secondo TuttoJuve i bianconeri chiedono 60 milioni, dopo averlo pagato 40 appena un anno fa dal Valencia, ma sarebbero disposti a scendere anche a 50. Questa cessione porterà il cash sufficiente per chiudere l’operazione Matthijs De Ligt.

Cancelo al Manchester City, Calciomercato: affare da 60 milioni

Il calciatore portoghese ha deluso dopo una partenza straordinaria. La sua inefficienza in fase difensiva ha convinto la squadra bianconera a lasciarlo partire. Giocatore rapido e di grande tecnica non è stato in grado di fare il salto di qualità arrivato finalmente in un top club dopo le esperienze a Valencia e Inter.

