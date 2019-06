Bonucci potrebbe lasciare nuovamente la Juventus dopo un anno dal suo ritorno in bianconero in seguito all’esperienza al Milan.

Molto dipenderà da Maurizio Sarri, ma il sempre più probabile arrivo di De Ligt potrebbe essere un motivo in più per pensare a un suo addio. Va sottolineato che il tecnico campano apprezza moltissimo Daniele Rugani che ha lanciato prima in Serie B e poi in A, con ottimi risultati, all’Empoli.

Bonucci lascia la Juventus? Con De Ligt il centrale trema!

Lo spazio si restringe e il calciatore potrebbe essere ceduto. Ricordiamo che per lui ha una passione Pep Guardiola che potrebbe anche trovare la forza economica per portarlo a Manchester insieme a Joao Cancelo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK