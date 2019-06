Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe rimanere in viola anche nella prossima stagione, dopo che aveva trovato l’accordo con la Juventus.

Difficilmente vedremo a Torino, nella prossima stagione, l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, dopo l’arrivo a Firenze di Rocco Commisso. Il nuovo presidente viola, infatti, non vorrebbe lasciar partire il gioiellino classe ’97, già nel giro della Nazionale maggiore da diverso tempo. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare un nuovo tentativo di Fabio Paratici, che se dovesse fallire nuovamente potrebbe cambiare obiettivo in vista della prossima stagione.

Juventus, Chiesa molto difficile

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, sembrava essere a un passo dal trasferimento alla Juventus, con la quale aveva già trovato un accordo. Il cambio di proprietà dei viola, però, ha bloccato la situazione dato che Rocco Commisso, nuovo presidente, avrebbe deciso di trattenerlo a Firenze anche nella prossima stagione. Dopo il suo insediamento queste sono state le sue parole: “Chiesa? Non lo vendo nemmeno per 100 milioni di euro…”. La Juventus che contava di chiudere la situazione in fretta si trova, ora, spiazzata e deve cercare un nuovo obiettivo per sistemare la fascia di destra. Bisogna dire, però, che probabilmente resterà Douglas Costa e di conseguenza si potrebbe trovare un profilo low-cost al posto di Juan Cuadrado, che potrebbe lasciare Torino.

