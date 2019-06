Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe essere il primo grande colpo estivo della Juventus, il regalo per Maurizio Sarri per la prossima stagione.

La Juventus è in attesa di chiudere il primo grande colpo della sessione di calciomercato, che probabilmente sarà il difensore Matthijs De Ligt. L’olandese in questa stagione ha trascinato la sua squadra fino alle semifinali di Champions League, prima dell’eliminazione contro il Tottenham nei minuti finali della gara di ritorno. Il profilo del classe ’99 è ciò che la Juventus cercava, a detta di Fabio Paratici, un difensore giovane ma di livello internazionale da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Juventus, De Ligt verso Torino

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, in procinto di lasciare l’Eredivisie per iniziare una nuova avventura, a partire dalla prossima stagione. Il forte difensore, classe 1999, negli ultimi mesi è stato molto vicino al Barcellona e al Paris Saint–Germain, che nelle ultime ore si sono però tirate fuori nella corsa al calciatore dei lancieri. In quel momento è arrivato l’affondo decisivo di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, che con l’aiuto di Cristiano Ronaldo avrebbe convinto il calciatore a sposare il progetto bianconero. L’idea della dirigenza della vecchia signora è quella di costruire una squadra molto forte per permettere, nella prossima stagione, a Maurizio Sarri di dare l’assalto alla Champions League.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK