La Juve di Sarri inizia a prendere forma. Oltre ai nomi già conosciuti per il mercato, si pensa anche al futuro. Un giovane centrocampista è entrato nel mirino dei bianconeri.

Come riferito dal Mirror la Juventus sarebbe il pole position per il giovane Rekeem Harper, centrocampista classe 2000 che si è svincolato dal WBA. I bianconeri sono in vantaggio su Liverpool e Tottenham nella corsa al giocatore che si libera a parametro zero.

Juventus, Sarri vuole il giovane Harper

Harper è stato uno dei centrocampisti più interessanti dell’ultima stagione. Le sue prestazioni con il WBA hanno fatto scattare l’interesse di alcune big di Inghilterra e non solo. Infatti, il Liverpool campione d’Europa avrebbe chiesto informazioni per il giovane centrocampista cosi come avrebbe fatto anche il Tottenham.

Ma tra i due litganti probabilmente ci sarà una terza squadra a godere di tutto questo. La Juventus, infatti, secondo il Mirror, i bianconeri sarebbero in netto vantaggio per poter portare a Torino il promettente classe 2000. Si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK