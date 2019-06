Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe cambiare aria in vista della prossima stagione, il suo futuro è ancora molto incerto.

La Juventus nella scorsa estate, e qualche mese fa, ha provato a strappare al Real Madrid il terzino sinistro Marcelo. Il brasiliano sembrava convinto nel trasferimento ma il ritorno di Zinedine Zidane lo ha fatto tornare sui suoi passi. Per questo la dirigenza bianconera non ha messo sul mercato Alex Sandro, che sembrava ormai fuori dai radar, e potrebbe continuare con lui anche nella prossima stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri.

Juventus, Marcelo ancora lontano

Marcelo, terzino del Real Madrid, non ha ancora deciso in via definitiva quale potrebbe essere il suo futuro, a partire dalla prossima stagione. L’ultima annata per il brasiliano è stata poco positiva, sia dal punto di vista individuale per il poco minutaggio racimolato che dal punto di vista di squadra, a causa dei pochi risultati ottenuti dalle merengues. Qualche mese fa aveva deciso di lasciare Madrid, per iniziare una nuova avventura, ma il ritorno sulla panchina dei blancos di Zinedine Zidane gli ha fatto ritrattare, leggermente, la situazione. Ricordiamo, però, che Cristiano Ronaldo lo avrebbe voluto a Torino insieme a lui visto che lo stima molto e, soprattutto, sono molto amici dopo il trascorso nella Capitale iberica.

