Buffon torna alla Juventus. È questa la clamorosa notizia che arriva direttamente dagli studi di Sky sport.

Gigi Buffon sta per tornare alla Juventus. Dopo un anno a Parigi con la maglia del Psg, il campione del mondo è pronto a tornare a casa.

Buffon torna alla Juventus, sarà il vice Szczesny

Gianluigi Buffon torna a casa. L’ormai ex numero uno del Psg ha raggiunto un accordo con Fabio Paratici ed Andrea Agnelli per legarsi ai colori bianconeri per una stagione. Questo è quanto riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, non si conosco i dettagli del contratto ne altro. La cosa più incredibile è che la Juventus è pronta a riabbracciare il suo capitano che avrebbe accettato di fare il secondo di Szczesny.

