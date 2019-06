Gigi Di Biagio lascia l’Under 21, non è più il commissario tecnico degli azzurrini dopo la spiacevole eliminazione dall’Europeo di categoria dove la squadra era quotata tra le favorite.

Un’eliminazione che fa male considerando la grande rosa a disposizione. Il tecnico in conferenza stampa ha sottolineato: “Rimpianti particolari di questa avventura? La colpa è nostra e non cerchiamo alibi. Io sono il responsabile principale e i ragazzi con me. Però chi dice che non corriamo e non abbiamo gioco è in malafede. Abbiamo fatto più tiri di tutti e siamo satti pericolosi. Se la Romania avesse vinto mi avreste detto le stesse cose”.

Di Biagio lascia l’Under 21: “Siamo colpevoli dell’eliminazione dall’Europeo”

Su Kean e Zaniolo: “Anche loro mi hanno dato qualcosa, forse meno degli altri quattro calciatori scesi dalla nazionale maggiore. Non mi sento di rimproverarlli. Qualcuno dimentica che abbiamo dovuto fare dei prestiti all’Under 20 per i Mondiali. Abbiamo 40-50 calciatori che girano tra Under 19, 20 e 21 e siamo andati ben oltre le aspettative”.

