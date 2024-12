Thiago Motta batte i pugni: vuole almeno uno dei due pupilli

Thiago Motta vuole rinforzi in vista di gennaio ed ha chiesto alla propria società di portare alla Juventus almeno uno dei suoi pupilli per sistemare il reparto arretrato.

Momento difficile della stagione per la Juventus che è costantemente alle prese con l’assenza di diversi calciatori per infortunio. Il club, in costante contatto con l’allenatore, è pronto a chiudere almeno un colpo sul mercato per sistemare la rosa.

Nelle ultime settimane le scelte di Thiago Motta, in particolare in difesa, sono state obbligate. Il tecnico italo-brasiliano dovrà fare a meno per tutta la stagione di Bremer e Cabal e nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di Cambiaso a complicare le cose. L’allenatore ha fatto già le sue richieste alla società andando a fare due nomi che conosce molto bene per la difesa. La speranza del tecnico è che almeno uno dei due riesca ad arrivare a Torino per la seconda parte di stagione.

Juventus, richiesta di Thiago Motta sul mercato: vuole un suo ex calciatore

Durante gli ultimi colloqui con la società, Thiago Motta ha chiesto alla dirigenza della Juventus di provare ad arrivare ad uno tra Sam Beukema e Jhon Lucumì. La coppia difensiva del Bologna sta facendo bene agli ordini di Vincenzo Italiano e Thiago Motta li conosce molto bene avendoli avuti a disposizione fino allo scorso maggio.

Durante l’ultima partita a Torino tra Juventus e Bologna, i due hanno fornito un’altra ottima prestazione, convincendo ancora una volta Thiago Motta a voler puntare su di loro. Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato proveranno a chiudere un colpo in casa Bologna anche se i rossoblu non sembrano avere l’intenzione di cedere uno dei due gioielli a campionato in corso.

I rapporti tra le due società si sono leggermente raffreddati in estate dopo il passaggio di Thiago Motta in bianconero e la mancata conclusione dell’affare Calafiori, finito poi all’Arsenal. Giuntoli dovrà quindi provare a ricucire lo strappo tra le parti e sperare di fatto che il Bologna non riesca ad andare avanti in Champions League di modo che possa pensare di cedere uno dei pezzi importanti della rosa.

Il preferito da Thiago Motta è Sam Beukema. Il difensore olandese sta vivendo un’ottima stagione in rossoblu attirando le attenzioni anche di altri club. Il Real Madrid stesso avrebbe inserito il nome dell’ex AZ Alkmaar nella lista dei desideri dovendo fare i conti con il lungo infortunio di Eder Militao.