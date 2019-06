L’Italia e la Cina si affronteranno, alle ore 18, allo stadio di Montpellier per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Queste le formazioni ufficiali.

Italia Cina Formazioni Ufficiali. Le ragazze di Milena Bertolini sono pronte per far sognare tutta la penisola, in un’appuntamento molto importante. In Italia, infatti, la selezione femminile non affrontava un torneo iridato da ormai 30 anni e le ragazze azzurre hanno fatto di più, superando la fase a gironi contro due squadre scomode come Brasile e Australia. Oggi, però, a Montpellier alle ore 18 l’avversario è la Cina, per un posto nei quarti di finale.

Italia Cina, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini.

Cina (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Li, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Shuang Wang. Ct: XiuQuan.

