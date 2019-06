Juventus Lazio di Supercoppa Italiana verrà disputata in Arabia Saudita. Questo è quanto è emerso da alcune indiscrezioni che circolano direttamente dal mondo Lega.

A quanto pare è stata scelta anche la sede della Supercoppa italiana 2020 che si disputerà in Arabia Saudita, come nella scorsa stagione. E’ questa la decisione presa dalla Lega Calcio della Serie A nel corso del Consiglio di Lega.

Supercoppa, Juventus Lazio si giocherà in Arabia

Durante il consiglio di Lega che si è svolto a Milano è stata presa una decisione che però verrà confermata durante l’Assemblea del 1 luglio. Una scelta destinata a far discutere soprattutto alla luce delle polemiche dell’anno scorso, per i divieti di accesso in alcuni settori dello stadio alle donne.

Queste le parole, in merito, di Luigi De Siervo: “Cerchiamo di rispettare il contratto con l’Arabia per la Supercoppa che prevede la possibilità di disputare altre due finali nei prossimi 4 anni e i sauditi chiedono di farla quest’anno. C’è un contratto stretto che non consente rinvii. Il fatto che esista la pirateria con il fenomeno di Beoutq non è collegato alla partita, parliamo di soggetti diversi”.

