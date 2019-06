La Juve di Sarri sta prendendo forma, anche se ancora non ci sono conferme su certi acquisti e soprattutto su certe cessioni, ma qualche nome, in entrambi i casi, si può iniziare a fare.

Sarri sta iniziando a lavorare per prepare la prossima stagione in bianconero e per farlo si affida ad alcuni punti fermi. Uno di questi è sicuramente Cristiano Ronaldo, così come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Sarri prepara la nuova Juve, fuori alcuni big

Quando si parla di mercato bisogna pensare che ad ipotetica entrata corrisponderà un’uscita. Dalla rosa sono certi gli addii di Martin Caceres e Andrea Barzagli, e quasi sicuro quello di Gonzalo Higuain a meno che non sia ceduto). Il problema più importante nasce a centrocampo. Sarri sembra intenzionato a tenere con se Bentancur, Emre Can, Ramesey e Pjanic, mentro Khedira e Matuidi potrebbero lasciare la Vecchia Signora.

In difesa dovrebbe partire anche Joao Cancelo. Per il portoghese il ds Fabio Paratici ha un appuntamento già fissato con il Manchester City che vuole mettere le mani sull’ex Valencia e Inter. La Juventus vuole solo cash senza l’eventuale contropartita tecnica di Danilo.

