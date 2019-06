Buffon torna alla Juventus per fare la riserva di Szczesny e non potrebbero essere più felici oltre ai tifosi anche i compagni di squadra stessa.

Leader vero il portierone potrebbe ricevere da Giorgio Chiellini un gesto meraviglioso cioè quello di restituirgli la fascia da capitano. Una situazione molto complessa da studiare, ma che verrà naturale in un club stratosferico come quello bianconero.

Buffon alla Juventus, Chiellini gli cede la fascia da capitano!

Il difensore centrale sarà capitano in via ufficiale, ma nelle gare che Gigi giocherà allora gli verrà ceduta la fascia. Intanto Mattia Perin si prepara ad andare a giocare con la maglia della Roma, per ritrovare la titolarità persa a Torino e quindi anche la maglia della nazionale azzurra.

