Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare i nerazzurri, a oggi non si capisce però quale potrebbe essere il futuro.

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, è uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione. L’argentino piace, molto, a Fabio Paratici ma attualmente non si è ancora liberato dalla società nerazzurra, per volere suo. L’attaccante, infatti, nonostante Antonio Conte abbia chiarito il fatto che non rientra nei piani del nuovo progetto, si è ostinato e vorrebbe rimanere a Milano.

Juventus, Icardi arriva a Torino?

La situazione di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, è difficilmente definibile e non si capisce quale potrebbe essere il futuro dell’argentino. Dopo una stagione complicata per lui, per varie problematiche con la società e con il tecnico Luciano Spalletti, è stato messo alla porta e in vendita in vista della prossima stagione. Il calciatore, ex Sampdoria, non vuole però saperne di lasciare la maglia nerazzurra, nonostante il nuovo allenatore Antonio Conte gli abbia chiaramente detto che non fa parte del progetto nerazzurro in vista delle prossime stagione. Ci sarà, dunque, un braccio di ferro tra le parti, che potrebbe portare molte difficoltà nel calciomercato dell’Inter. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, attende novità per sferrare il colpo decisivo, è un suo pallino e lo vorrebbe a Torino.

