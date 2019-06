Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, arriverà alla Juventus per la prossima stagione, a rinforzare il centrocampo bianconero.

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore per la prossima stagione, Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Massimiliano Allegri è tempo di calciomercato per la Juventus. Da qualche settimana, infatti, la dirigenza bianconera sta sondando le varie piste per rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione che segnerà l’ennesimo assalto alla Champions League. Uno dei nomi, maggiormente, chiacchierati è senza dubbio quello del centrocampista francese Adrien Rabiot. Il giocatore, classe 1995, dopo qualche anno in cui non è riuscito a lasciare il Paris Saint–Germain, potrà finalmente iniziare una nuova avventura.

Juventus, Rabiot in bianconero a luglio

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain, è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Juventus, a partire dalla prossima stagione. Il francese andrà a rinforzare il centrocampo che, nella scorsa stagione, ha dato molti problemi a Massimiliano Allegri a causa della poca abbondanza e dei tanti infortuni ai titolari. Tutti i tifosi, però, si chiedono quando arriverà la firma sul contratto e l’annuncio di Rabiot come nuovo calciatore bianconero. Presumibilmente arriverà nella prima settimana di luglio, quando il calciatore sarà libero, a tutti gli effetti, di accordarsi con una nuova squadra a parametro zero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK