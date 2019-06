Joao Cancelo, terzino della Juventus, è molto vicino alla Premier League, con i bianconeri che hanno trovato un accordo con il Manchester City.

La Juventus è pronta a lasciar partire, in questa sessione di calciomercato, il terzino destro Joao Cancelo. Il calciatore portoghese, infatti, non ha soddisfatto in pieno le attese e con l’offerta del Manchester City, da 60 milioni di euro, garantirebbe una plusvalenza importante per la Juventus. La dirigenza, ora, si metterà al lavoro per trovare un sostituto all’altezza del giocatore ex Inter e Valencia.

Juventus, Cancelo lascia Torino

Joao Cancelo, terzino della Juventus, è uno dei calciatori che sarà sacrificato dalla dirigenza, in questa sessione di calciomercato. il calciatore portoghese è arrivato la scorsa stagione dal Valencia, dopo un prestito all’Inter, nell’entusiasmo generale che lo ha galvanizzato a inizio stagione. Nella seconda parte, invece, il suo rendimento è calato in maniera vertiginosa e non è riuscito a dare il suo apporto alla causa bianconera nella parte fondamentale della stagione. Fabio Paratici avrebbe, secondo indiscrezioni, trovato un accordo con il Manchester City per la sua cessione, su una base di 60 milioni di euro. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se arriveranno aggiornamenti su questa situazione.

