Daniele De Rossi, centrocampista ex Roma, sarebbe a un passo dal trasferimento alla Fiorentina, continuerebbe la sua carriera in Serie A.

Nelle ultime settimane è stato molto chiacchierato il futuro di Daniele De Rossi, centrocampista ex Roma. Il giocatore campione del mondo nel 2006 con la Nazionale, aveva deciso di continuare a giocare in Serie A, nonostante il suo grande amore per i giallorossi che lo poteva portare ad accettare una destinazione estera. Secondo Alfredo Pedullà, però, il calciatore avrebbe deciso di giocare nella prossima stagione con la maglia della Fiorentina, alla corte di Vincenzo Montella.

Fiorentina, ecco Daniele De Rossi

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, ha annunciato al termine dell’ultima stagione l’addio ai giallorossi, dopo un amore durato ben 19 anni. Il giocatore romano aveva lasciato in sospeso, però, il suo possibile futuro con le voci che lo avvicinavano al Milan, all’Inter e velatamente anche alla Juventus. Qualche settimana fa, infatti, aveva annunciato che non sarebbe andato a giocare dall’altra parte del mondo perché avrebbe voluto continuare, ancora, in Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, negli ultimi minuti, pare che il giocatore abbia accettato la proposta di Daniele Pradé e della Fiorentina, per giocare in viola nella prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK