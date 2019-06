Il padre di Moise Kean fa intendere che potrebbe lasciare la Juventus e che sogna di andare a giocare con la maglia dell’Inter.

Già in passato il papà del calciatore classe 2000 aveva parlato, con la smentita immediata del figlio che non era stato felice di quanto pronunciato dal figlio. Ora il ragazzo torna a far notizia proprio per le parole del genitore.

Kean lascia la Juventus? Il padre: “Vuole andare all’Inter!”

A PassioneInter il padre svela: “Tutto è nato quando stavamo camminando per le bancarelle e gli ho detto di scegliere una maglietta. Ha preso subito quella di Oba Oba Martins. L’Inter è casa sua, l’ha scleta da piccolo. Sicuramente vorrebbe andarci e per me ci andrà”.

