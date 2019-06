L’arrivo di Adrien Rabiot alla Juventus non esclude quello di Paul Pogba che rimane un obiettivo e che potrà presto riabbracciare la Juventus.

A centrocampo oltre Rabiot è già arrivato Aaron Ramsey, c’è la possibilità anche per un colpo di scena non da poco cioè quello di prendere anche un altro centrocampista di assoluto livello. È proprio in mezzo al campo che quest’anno qualcosa è mancato soprattutto per l’assenza forzata di Sami Khedira.

Rabiot alla Juventus, Calciomercato: non esclude Pogba!

Il tedesco è pronto a firmare per andare a giocare nel Besiktas e insieme a lui dovrebbe partire anche Blaise Matuidi arrivato alla fase calante della sua carriera. Rodrigo Bentancur rimarrà a Torino, dopo un rinnovo importante ufficializzato pochi giorni fa. Rimarranno anche Miralem Pjanic ed Emre Can.

