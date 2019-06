Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, potrebbe presto essere un calciatore della Juventus, grazie al blitz di Fabio Paratici.

La Juventus avrebbe messo, praticamente, a segno il primo colpo di questa sessione di calciomercato estiva. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arrivare la chiusura della trattativa per l’arrivo a Torino di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Paris Saint–Germain dal 1° luglio sarà libero di firmare con i bianconeri a parametro zero, andando a rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Un viaggio di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è stato fondamentale per la chiusura dell’accordo tra la vecchia signora e il francese.

Juventus, Rabiot arriva a Torino?

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain, sarà presto un nuovo calciatore della Juventus, presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana. Il calciatore francese andrà a rinforzare il centrocampo che nell’ultima stagione ha dato diversi problemi a Massimiliano Allegri, per i pochi giocatori in rosa e soprattutto per i tanti infortuni. Il transalpino riuscirà, quindi, a lasciare Parigi come voleva fare già da qualche anno ma è sempre mancato l’accordo per la sua cessione dal Psg. Arriverà a Torino da parametro zero ma con una commissione da 10 milioni di euro alla madre-agente, la trattativa è stata chiusa grazie a un blitz di Fabio Paratici nella Capitale francese.

