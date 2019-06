Leonardo Spinazzola, terzino sinistro, sta effettuando in questi minuti le visite mediche con la Roma, presto la firma sul contratto.

La Juventus nella giornata di ieri ha messo a segno una cessione, a sorpresa, con Leonardo Spinazzola che si è trasferito alla Roma. In cambio a Torino arriveranno Luca Pellegrini, terzino sinistro giallorosso, e 10 milioni di euro. I bianconeri hanno optato per questa soluzione dato che il giocatore, quasi, ex Roma nell’ultimo Mondiale Under 20 ha mostrato quanto di buono ha fatto a Cagliari negli ultimi sei mesi, una crescita importante grazie al minutaggio che Rolando Maran gli ha regalato.

Roma, Spinazzola vicino alla firma

Leonardo Spinazzola, terzino sinistro, è molto vicino alla cessione alla Roma, nello scambio che porterà a Torino Luca Pellegrini. I bianconeri con un blitz nelle ultime ore hanno chiuso questa trattativa, ottenendo in cambio dell’ex Atalanta il terzino giallorosso più 10 milioni di euro. Come riporta, in questi minuti, Gianluca Di Marzio sono in corso le visite mediche del terzino, che tra qualche ora apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà alla squadra capitolina. Spinazzola potrà, quindi, farsi vedere subito da Fonseca, già dai primi allenamenti, per provare a strappare un posto ad Aleksandar Kolarov.

