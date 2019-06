Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League per iniziare una nuova avventura, nella prossima stagione.

La Juventus potrebbe, presto, riabbracciare il centrocampista Paul Pogba, intenzionato a lasciare il Manchester United dopo l’ultima stagione. Il calciatore francese ha fatto sapere ai suoi agenti, ai bianconeri e a Maurizio Sarri la voglia di far parte del progetto tecnico della prossima stagione. Bisognerà capire, però, se i Red Devils lasceranno scappare senza problemi il giocatore, ovviamente la richiesta per il trasferimento si aggirerà attorno ai 130 milioni di euro.

Juventus, Pogba arriva in bianconero?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, resta uno degli obiettivi stagionali della dirigenza bianconera per questa sessione di calciomercato estiva. Secondo le indiscrezioni riportate da As, nelle ultime ore, pare che il calciatore abbia chiamato Maurizio Sarri per fargli sapere di volersi trasferire alla Juventus nella prossima stagione. Il calciatore francese, quindi, potrebbe essere un altro grande colpo della dirigenza della vecchia signora per la prossima stagione. Fabio Paratici, direttore sportivo, lo vorrebbe a Torino perché è un suo pallino e da qualche stagione sta pensando di strapparlo al Manchester United. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità importanti su questa situazione.

