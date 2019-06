Adrien Rabiot è un calciatore della Juventus. Il centrocampista arriva a parametro zero dal Paris Saint German ed è già sbarcato a Torino dove ad accoglierò troverà Maurizio Sarri.

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus sta attendendo di annunciare altri colpi di calciomercato dopo Luca Pellegrini, che dovrebbero essere il centrocampista Adrien Rabiot e il difensore Matthijs De Ligt. Il giocatore francese, da qualche stagione, ha cercato di lasciare il Paris Saint-Germain trovando accordi con varie squadre, ma si è sempre bloccato tutto al momento della firma. Ora, con la Juventus, sembra tutto diverso e il calciatore sembra essere a un passo dalla firma, prima di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri per la prossima stagione.

Juventus, Rabiot arriva a Torino

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain, sembra essere a un passo dalla firma con la Juventus, per la prossima stagione. Il giocatore francese, che arriva a parametro zero, costerà ai bianconeri circa 10 milioni di euro a stagione di ingaggio e una commissione, alla madre–agente Veronique, di altri 10 milioni di euro. Andrà a rinforzare la mediana della Juventus, in vista della prossima stagione, per evitare di far avere a Maurizio Sarri gli stessi problemi di Massimiliano Allegri. Il toscano, infatti, nella scorsa stagione per una rosa corta e vari infortuni ha dovuto inventare delle soluzioni a centrocampo.

