Claudio Marchisio torna alla Juventus? Possibile, ci sono diverse situazioni che possono portare a un clamoroso colpo di scena.

Il Principino ha interrotto la sua avventura allo Zenit San Pietroburgo, rescindendo il contratto dopo un solo anno in Russia. Tuttosport vocifera del suo possibile ritorno in coppia con Gigi Buffon per riformare la vecchia guardia dentro lo spogliatoio bianconero.

Marchisio torna alla Juventus, Calciomercato: colpi non per il campo

La società bianconera è pronta a mettere le mani su un altro ex calciatore che sarebbe molto importante per il club grazie al suo profilo d’esperienza e prestigio. Un colpo che permetterebbe di dare spessore anche alla crescita dei giovani visto che Claudio ha personalità. Per ultimo anche l’occasione del calciatore di diventare importante per le regole Uefa visto che è cresciuto nel vivaio.

