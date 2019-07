De Ligt alla Juventus può essere un colpo importante ma la situazione continua ad essere poco chiara. L’ufficialità non arriva e alcuni club continuano a osservare il ragazzo da diverso tempo.

Attenzione però perché dall’Olanda fanno sapere che non c’è ancora l’accordo. I bianconeri avrebbero offerto 65 milioni di euro rispetto ai 75 della squadra olandese, distanza molto importante ma che si può colmare grazie alla volontà del calciatore.

De Ligt alla Juventus? Calciomercato: frenata bianconera

De Ligt infatti si sarebbe messo in testa ormai di giocare con Cristiano Ronaldo alla Juventus e appare assai improbabile che arrivi un altro club a fargli cambiare idea. Difensore classe 1999 è considerato uno dei più forti in prospettiva in quel ruolo. Staremo a vedere.

