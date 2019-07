Icardi alla Juventus risulta essere un affare non facilissimo da realizzarsi anche dopo che tutto sembrava fatto per i bianconeri. Attenzione dunque a quello che accadrà nelle prossime ore.

Il Napoli al momento sembra essere passato in vantaggio per il forte attaccante argentino, ma Fabio Paratici ha una strategia. Il primo nome è quello di Paulo Dybala che potrebbe rapidamente entrare in uno scambio proprio con Maurito. Attenzione poi alla manovra di disturbo su Romelu Lukaku che permetterebbe ai bianconeri di avere una corsia preferenziale.

Icardi alla Juventus? Calciomercato: attenzione al Napoli

Icardi è un giocatore di grande rilievo anche se quest’anno ha avuto alcuni problemi. Nonostante questo ha dimostrato di avere tecnica e grande intelligenza nella gestione dello spazio. Staremo a vedere cosa accadrà.

