Ancora una volta un video di Evra fa divertire juventini e non. Il francese si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore per l'Italia ed in particolar modo per la Vecchia Signora.

Patrice Evra, come ormai è solito fare ogni lunedì, ha pubblicato un video su Instagram a favore di tutti i suoi followers. Oggi la dedica era per il popolo italiano e soprattutto per quello juventino.

Evra show: “Vi amo, anche chi odia la Juventus”

Il francese si è lasciato andare ad una e propria dichiarazione d’amore per l’Italia e la “sua” amata Juventus. Queste le parole di Evra davanti alla camera del suo telefono: “Oggi è un lunedì speciale, a tutti i miei cari italiani, in qualunque parte del mondo: vi amo. Anche a chi odia la Juve, perché sono juventino per sempre, vi amo anche voi. Andiamo con un po’ di positività. L’Italia, un paese che mi ha aperto le porte quando avevo 17 anni, vi amo per sempre, Forza Juve”.

Naturalmente non si sono fatti attendere i tantissimi i commenti sotto il post del francese, anche dei suoi ex compagni bianconeri e dei tifosi che lo seguono sempre con molto affetto. Tra tutti Gigi Buffon.

