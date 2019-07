De Ligt alla Juventus, ormai i tifosi non sono più nella pelle per questo colpo incredibile in mezzo alla difesa. Non ci siamo però ancora, alcuni dettagli sono da limare.

Come capitato in passato ormai appare impossibile pensare che tutto possa saltare. Anche perché le voci su Paris Saint German e Barcellona si sono definitivamente calmate. Il calciatore sarà della Juventus, ci vogliono solo i tempi tecnici per chiudere il tutto.

De Ligt alla Juventus, Calciomercato: si chiude oggi?

Secondo TuttoJuve lo sponsor del ragazzo spinge per il passaggio a Torino, dove potrebbe diventare il difensore più forte del mondo. Un colpo di livello per il futuro, staremo a vedere se questo sarà abbastanza per vederlo esplodere subito.

