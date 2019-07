Icardi alla Juventus si farà, nonostante le voci che lo vogliono molto vicino all’approdo al Napoli. Il calciomercato è impazzito come ogni anno, ma ci sono delle informazioni difficili da cambiare.

Perché tanta certezza? Non si sarebbe mai mosso Andrea Agnelli in prima persona se non ci fosse aria di chiusura. Domenica sera il presidente della Juventus è volato a Ibiza per incontrare l’intermediario in grado di chiudere la trattativa. Vedremo se riuscirà a far firmare il calciatore.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: ecco perché si farà!

Il Napoli pressa, ma la Juventus ha sicuramente più da offrire. Icardi è intanto stato ufficialmente messo sul calciomercato con Beppe Marotta che ha specificato come il calciatore non rientri nei piani della società.

