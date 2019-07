Calciomercato Juventus, altro colpo per far sognare i tifosi

Il calciomercato Juventus si potrebbe impreziosire di un altro colpo per far sognare i tifosi. Sono diversi i nomi, ma ciò che è certo è che arriverà un altro top player.

La squadra bianconera è alla ricerca di riferimenti anche in mezzo al campo e non si accontenta dei colpi Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il grande sogno si chiama Paul Pogba, pronto a riprendersi la maglia dieci bianconera qualora dovesse partire Paul Pogba o ad accontentarsi della sei qualora questi dovesse rimanere.

L’affare non è facile, ma di certo stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri che hanno voglia di un giocatore di grande personalità in mezzo al campo. Il francese è stato dunque scelto per il nuovo corso anche se c’è da superare la dura concorrenza del Real Madrid.

Di sicuro conosce bene l’ambiente ed è pronto per l’ennesimo salto di qualità. Vedremo cosa accadrà quando i bianconeri metteranno in campo i loro jolly segreti per convincere il Manchester United a farlo tornare a Torino.

