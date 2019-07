Kean lascia la Juventus, Calciomercato: Everton, che offerta!

Kean lascia la Juventus, è questo la clamorosa notizia che circola da qualche ora intorno al mondo bianconero. L’attaccante bianconero è nel mirino dell’Everton.



Moise Kean potrebbe finire sul mercato e lasciare la Juventus. Questo è quello che si percepisce da alcune indiscrezioni che arrivano dal mercato estivo.

L’Everton prepara l’assalto a Kean

In casa Juventus, bisogna far ordine tra gli attaccanti. Confermati Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, sembrano invece in uscita Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, ed qualche ora anche Moise Kean. Per lui, il rinnovo di contratto è lì, pronto e in attesa solo della firma. Ma Mino Raiola continua a sondare tutti i club interessati.

La Juventus ha fatto capire che davanti a un’offerta importante potrebbe davvero preferire una maxi-plusvalenza piuttosto che puntare sul giovane attaccante. Sembra essere arrivata una straordinaria offerta dell’Everton da 30 milioni, ma i bianconeri avrebbero rifiutato. Si attende l’offerta dell’Ajax.

