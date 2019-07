La Juventus lavora per Mauro Icardi, ma valuta anche alternative sul calciomercato per l’acquisto di un attaccante centrale di ottimo livello e in grado di fare il salto di qualità.

I bianconeri avevano cercato Maurito già l’estate scorsa, quando volevano formare un attacco con lui e il portoghese. A rivelarlo fu Wanda Nara che specificava la richiesta proprio di Fabio Paratici. Attenzione però perché sul calciatore c’è anche l’interesse del Napoli di Carlo Ancelotti.

Icardi alla Juventus? Calciomercato: si valutano alternative

Le alternative? La prima porta a Romelu Lukaku che proprio l’Inter sta cercando per rinforzare l’attacco che perderà l’argentino. E poi? Attenzione al nome di Edin Dzeko che è in uscita dalla Roma e garantisce gol e prestazioni. Altri nomi? Difficile farli, perché chi ha i campioni se li tiene.

