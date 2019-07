Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: tre opzioni per lui

Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain sempre più lontano. Per il Pipita sono pronte tre piste molto calde, Maurizio Sarri non lo considera più incedibile.

Non è più come ai tempi di Napoli, quando Sarri lo considerava un suo pupillo incedibile: adesso le cose sono cambiate. Higuain e la Juventus sono sempre più lontani nonostante il Pipita si sia presentato in gran forma al ritiro e si sia messo in mostra nella partitella d’allenamento.

Higuain-Juve, è addio: tre soluzioni di mercato

In moltissimi sono alla caccia, in Italia ed all’estero, del Pipita. La soluzione al momento più percorribile è quella che porterebbe l’attaccante, rientrato dal prestito al Chelsea infruttuoso, all’Atletico Madrid.

Una seconda opzione, però, vedrebbe l’ex Napoli al West Ham, in Premier League, in una sorta di riscatto della scorsa stagione. Non è del tutto da escludere, però, la pista che porta alla Roma, soprattutto nel caso in cui Dzeko dovesse partire.

Francesco Bergamaschi

