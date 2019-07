E’ un bel problema il rinnovo con la Juventus per Moise Kean. L’inter, e non solo, è pronta a fare un’offerta importante per lui: sarà ceduto o no?

C’è un enorme punto di domanda attorno al futuro di Moise Kean, il cui contratto è in scadenza nel 2020 ma il suo destino è tutto da scrivere. La Juventus vorrebbe trattenerlo ma per il ragazzo continuano ad arrivare tantissime offerte dall’Italia e dall’estero, tutte piuttosto importanti.

Kean all’Inter, Calciomercato Juventus: Everton ed Ajax le alternative

L’Inter fa sul serio per Kean, con Marotta che vorrebbe riportare a sé il talentuoso attaccante classe 2000, che è reduce da un Europeo un po’ sottotono.

I nerazzurri vorrebbero puntare sul fatto che un prolungamento di contratto con i bianconeri al momento non c’è ed infilarsi tra società ed agente, il potente Mino Raiola. Su di lui, però, le offerte non mancano di certo.

L’Everton è pronto infatti ad offrire qualcosa come 35 milioni di euro; i bianconeri ne chiedono almeno 10 in più soltanto per sedersi al tavolo delle trattative.

L’Ajax però non è da escludere soprattutto dopo la buona riuscita dell’affare de Ligt: potrebbero chiedere uno sconto importante per lui. Insomma, qualunque sia il suo futuro, Paratici non ha scelta: deve scegliere che cosa fare con lui.

Francesco Bergamaschi

