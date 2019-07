Calciomercato Juventus: Perin addio, scambio con il Benfica?

Calciomercato Juve: Mattia Perin è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere potrebbe essere inserito in uno scambio.

L’ex estremo difensore del Genoa sta per diventare un nuovo giocatore del Benfica dopo una sola stagione come secondo di Szczesny alla Vecchia Signora. Il suo cartellino però potrebbe essere inserito in uno scambio con il club portoghese: ecco con quale calciatore.

Calciomercato Juventus: scambio Perin-Joao Ferrerira con il Benfica?

Perin-Joao Ferreira, lo scambio tra Juventus e Benfica potrebbe esserci. L’accelerata decisiva a questa trattativa c’è stata nella serata di ieri e l’artefice di tutto questo è stato ancora una volta Jorge Mendes.

Il giovanissimo terzino, pallino dei bianconeri, arriverebbe alla corte di Sarri alla Continassa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore anche se ormai Perin al Benfica sembra davvero cosa fatta.

Francesco Bergamaschi

