E’ arrivato De Ligt. Il forte difensore olandese è atterrato a Torino e domani potrà ufficialmente legarsi alla società bianconera.

De Ligt è arrivato a Torino Caselle attorno alle 22:00, giornalisti e tifosi sono appostati già da qualche ora per non rischiare di perdere l’arrivo di quello che è considerato uno dei grandi colpi di mercato a livello europeo.

De Ligt era atteso all’ora di cena, ma il forte olandese è arrivato intorno alle 22 a Caselle con un volo privato. Domani De Ligt dovrebbe sostenere le visite mediche e potrebbe essere presentato in grande stile giovedì.

La squadra venerdì volerà a Singapore e a seguire si trasferirà in Cina per poi chiudere con una amichevole contro una rappresentativa della Corea del Suda a Seul, il 26 luglio. Maurizio Sarri spera di avere a disposizione De Ligt regolarmente in gruppo.

