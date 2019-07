La Juventus cambia nome, colpa dell’accordo con la Konami

La Juventus cambia nome. Questa è, infatti, la clamorosa conseguenza della fine della partnership tra il colosso dei videogiochi EA Sports.

Infatti, la Juventus si è legata per il prossimo triennio alla Konami. Pertanto, dopo questo cambio di partnership, nel gioco FIFA 20, in uscita a settembre, la Vecchia Signora assumerà il nome di Piemonte Calcio con una nuova formazione giocabile con stemma e uniformi proprie.

La Juventus cambia nome, si chiamerà Piemonte Calcio

La Juventus su FIFA si chiamerà Piemonte Calcio, mentre PES 2020 potrà disporre del nome della Juventus per le prossime tre stagioni. EA Sports fa comunque sapere che “il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team” e ha pubblicato una sezione Faq sul proprio sito, per rispondere ai dubbi degli utenti.

La EA Sports ha dovuto immediatamente rispondere a numerose domande da parte degli utenti più fedeli. Eccone alcune:

I calciatori del Piemonte Calcio avranno nomi generici e volti generici in FIFA 20?

No. I calciatori del mondo reale, compresi i rispettivi nomi e volti autentici, saranno utilizzati nella rosa del Piemonte Calcio sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team.

Come influenzerà ciò la mia squadra in FIFA 20 Ultimate Team?

I calciatori del Piemonte Calcio condivideranno la Chimica con i calciatori della stessa Nazione, Campionato e Club.

I calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali in FIFA 20 Ultimate Team?

Sì, i calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali.

I valori live dei calciatori del Piemonte Calcio nella modalità Calcio d’Inizio rifletteranno le loro prestazioni nel mondo reale?

Sì, i valori dei calciatori del Piemonte Calcio saranno aggiornati in base alle loro prestazioni nel mondo reale.

Come influenzerà ciò la Modalità Carriera in FIFA 20?

A. Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile nella Modalità Carriera in FIFA 20, ed includerà calciatori autentici e valori dei calciatori aggiornati.

Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile in FIFA 19?

I precedenti titoli EA SPORTS FIFA non sono influenzati da questi cambiamenti.

