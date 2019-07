Mandzukic all’Everton, Calciomercato Juve: l’affondo decisivo

Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus. Su di lui ci sono moltissime squadre estere ma nelle ultime ore l’Everton è in netto vantaggio sulle altre.

E’ stato uno degli artefici più importanti della cavalcata trionfale degli ultimi anni, tuttavia il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’attaccante croato, infatti, starebbe sempre più pensando di trovare nuovi stimoli altrove: l’Everton, ma non solo, lo vorrebbero a tutti i costi.

Mandzukic all’Everton, Calciomercato: pressing continuo

Il croato non rientrerebbe, stando a quanto riportato da Telegraph, nel progetto tecnico di Maurizio Sarri che in avanti preferirebbe una punta con caratteristiche diverse. Per questo motivo il ragazzo starebbe cercando una destinazione altrove.

L’Everton in Premier League è sempre più intenzionata ad acquistarlo e nelle prossime ore sarebbe pronto l’affondo decisivo. Su di lui, però, c’è anche il Borussia Dortmund, ma non è da escludere un ritorno al Bayern Monaco.

Francesco Bergamaschi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK