Trippier all’Atletico Madrid ufficiale: Juventus beffata

Ormai è ufficiale: Trippier è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno beffato la Juventus e si sono portati a casa il terzino.

Oltre al danno, la beffa. Il futuro di Kieran Trippier non sarà in Serie A, con buona pace di Juventus e Napoli che avevano individuato in lui uno degli obiettivi caldi del calciomercato estivo. Il ragazzo di 28 anni di proprietà del Tottenham sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

Ufficiale: Trippier all’Atletico Madrid, le cifre

Il ragazzo firmerà un contratto con i Colchoneros di durata triennale, mentre per le cifre ufficiali il tutto verrà comunicato nei prossimi giorni. Decisiva è stata la volontà del giocatore che avrebbe sempre voluto provare un’esperienza nella Liga Spagnola.

Ad attenderlo nel club di Simeone sulle fasce ci sarà tanta concorrenza ma il ragazzo è pronto per spiccare il volo. Dopo 114 presenze l’addio agli Hotspur è ufficiale.

