Calciomercato Juventus: un centrocampista si allontana, le sue parole

Calciomercato Juventus: un obiettivo per il centrocampo è sempre più lontano, Fabio Paratici proverà fino all’ultimo ma sarà difficile.

Sembra allontanarsi sempre più un obiettivo di mercato per la Juve in Germania. Stiamo parlando di Kai Havertz, vero e proprio talento tedesco esploso quest’anno tra le fila del Bayer Leverkusen.

Havertz-Juve, Calciomercato: le cifre

Il ragazzo, infatti, è nei sogni di moltissimi top club europei che per lui sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre importanti: Paratici non vorrebbe partecipare ad aste milionarie e per questo motivo si è tirato un po’ indietro nonostante le aperture del giocatore.

Havertz ha attualmente un valore di calciomercato davvero fuori dalla portata dei bianconeri se consideriamo il fatto che è esploso quest’anno e non è comunque il nome numero uno sulla lista di Paratici in quel reparto.

Il suo prezzo, se parliamo di cifre, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro come base di partenza, ma Bayern Monaco e Real Madrid sembrano voler fare a gara per accaparrarselo e portarlo con loro l’anno prossimo.

Insomma, il prezzo sembra poter aumentare sempre più e raggiungere cifre piuttosto importanti e fuori mercato per quasi chiunque. Il ragazzo da parte sua ha dichiarato di non essere assolutamente interessato alle voci di calciomercato Juventus compresa: è solo concentrato sulla prossima stagione.

