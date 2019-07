Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: il Bayern Monaco ci prova

Mandzukic lascia la Juventus. E’ questo uno dei tempi di mercato più ricorrente in casa bianconera nelle ultime ore. Il croato non rientra nei piani di Sarri e potrebbe andar via.



Sul forte attaccante croato ci sarebbero diversi club stranieri, tra questi il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco. In Italia, Mandzukic piace alla Roma, che deve sostituire Dzeko e alla Fiorentina che potrebbe chiedere il croato come parziale contropartita per lasciar partire Federico Chiesa.

Mandzukic lascia la Juve e torna in Bundesliga

Mario Mandzukic è stato sicuramente tra i giocatori simbolo della Juventus vincente di questi ultimi anni. L’attaccante croato è stato indispensabile per le idee tattiche di Massimiliano Allegri che ha potuto godere delle sue caratteristiche centravanti realizzitivo, ma anche e soprattutto della sua duttilità.

Adesso però con l’arrivo di Maurizio Sarri tutto sembra essere cambiato per lui che potrebbe essere lasciato libero di partire e trovare una nuova sistemazione per il futuro. Il Bayern Monaco, secondo alcuni colleghi spagnoli, è la squadra più convinta a prendere in rosa il forte attaccante croato, ma la Juventus non farà sconti, chiesti 15 milioni di euro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK