Neymar alla Juventus, Calciomercato: Psg attende l’offerta

Neymar alla Juventus? Il Psg attende l’offerta di Fabio Paratici per avere il fenomeno brasiliano: il calciomercato si infiamma, le cifre.

Sembra poter finalmente arrivare e trasformarsi in realtà l’offerta della Juventus per Neymar. Il talentuoso fenomeno brasiliano, infatti, è sempre più desideroso di lasciare il Psg con cui ormai il feeling sembra essere definitivamente scomparso.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: offerta al Psg

Al momento non sappiamo nulla riguardo alle cifre e chi ne parla è male informato e regala soltanto fake news. Sappiamo, però, che saranno molto alte. Base di partenza? Secondo le nostre ipotesi non potranno essere più basse di 130 milioni di euro soltanto per il cartellino.

A queste, però, andrebbero aggiunti anche moltissimi milioni di euro relativi all’ingaggio del ragazzo classe 1992, che si apprestano ad essere davvero elevatissimi: 15/20 milioni almeno, ma forse c’è una soluzione per far sì che almeno una buona parte del salario non gravi direttamente sulle casse della Vecchia Signora.

Il ragazzo, infatti, porterebbe con sé molti sponsor i quali potrebbero accollarsi parte dell’ingaggio del ragazzo, abbassando il monte ingaggi a bilancio della società di Corso Galileo Ferraris.

Il Psg da parte suo attende l’offerta, ben consapevole del fatto che la trattativa, se mai partirà, sarà lunga e complicata: insomma, tutti i tasselli dovrebbero andare al proprio posto.

Neymar alla Juventus serve davvero?

In molti se lo sono chiesti e la risposta è: probabilmente sì. Premesso che stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno del calcio mondiale, alcune persone avrebbero qualche perplessità per quanto riguarda il fisico.

Essendo comunque “leggero” dal punto di vista fisico, scontrarsi ogni partita con i rocciosi difensori italiani, che fanno della velocità, della grinta e del pressing asfissiante il proprio punto forte, potrebbe avere alcuni problemi.

Maurizio Sarri, tuttavia, potrebbe inserirlo nel suo amato 4-3-3 come esterno offensivo, la sua posizione ideale per poter fare davvero tanto male alle retroguardie avversarie.

Per questo motivo nel caso in cui arrivasse a vestire in bianconero senz’altro sarebbe un altro, l’ennesimo colpo di una dirigenza che quest’anno sta regalando tantissimi campioni ai propri tifosi.

