Sarri fa il punto della situazione, Juventus: le parole del mister

Sarri fa il punto della situazione al termine della prima gara giocata da parte della Juventus e persa contro il Tottenham. Il tecnico toscano ha rassicurato i tifosi.

Il tecnico della Juventus, Sarri, ha parlato in conferenza stampa per commentare la prima uscita stagionale della sua Juventus. L’allenatore toscano ha precisato alcune cose in merito, soprattutto alla preparazione atletica.

Sarri sulla Juventus: “Siamo ancora indietro fisicamente”

Maurizio Sarri parla in conferenza: “Una partita difficile un gruppo che si conosce, loro erano più rapidi ed esplosivi, sono più vicini all’inizio del campionato e vicini alla giusta preparazione. Dobbiamo difendere meglio in avanti, meno all’indietro, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, con migliore pressione, venti minuti di buona qualità, siamo stati ingenui nelle palle perse e penso che conti anche la condizione fisica”

