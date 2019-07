Higuain resta alla Juventus, Calciomercato: svolta per il Pipita

Gonzalo Higuain resta alla Juventus? Il Pipita sembra essere ancora pronto a vestire la maglia bianconera anche in futua una cessione importante.

Il calciatore argentino ha dimostrato di avere grandissima qualità ed è tornato in grande forma. Ieri il gol contro il Tottenham ha acceso una luce nella mente dei dirigenti bianconeri che stanno valutando la possibilità di bloccarlo il prossimo anno. A far riflettere è anche la volontà del calciatore che ci terrebbe a giocare con Cristiano Ronaldo.

Il Pipita piace alla Roma, ma a questo punto conviene davvero cederlo? Darlo in prestito col rischio di vederlo tornare l’anno prossimo non sembra una buona idea. La società sta valutando l’ipotesi di trattenerlo per farlo giocare magari alternato al nuovo acquisto.

In caso dovesse rimanere però si allontanerebbe Mauro Icardi frenando il valzer che avrebbe portato Edin Dzeko all’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta.

