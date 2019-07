Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri sarebbero di fronte alla loro prima lite, questo almeno è quello che dicono dalla Spagna dove sono sicuri di una diatriba tra le due parti in causa.

Marca sottolinea come il calciatore più forte del mondo non abbia di certo gradito la sostituzione di ieri nella International Champions Cup al minuto 66 della gara contro il Tottenham. Sappiamo che Cr7 voglia sempre giocare, ma appare assai improbabile pensare che se la sia presa per così poco anche per il suo solito grande rispetto nei confronti dei compagni di squadra.

Ronaldo-Sarri, portoghese infuriato?

A breve sarà proprio Sarri a specificare che le cose sono andate in un certo modo. Difficile pensare che abbiano litigato per così poco. Fatto sta che in Spagna hanno già montato un caso, sottolineando che ci possa essere addirittura la richiesta dall’ex Real Madrid della cessione.

Questa sembra essere davvero una notizia costruita sul niente, un modo per cercare di creare un po’ di preoccupazione in casa di una delle squadre più forti del mondo. Ronaldo intanto anche ieri è stato decisivo, segnando alla prima uscita stagionale e dimostrandosi giocatore sempre concentrato anche durante un’amichevole.

