Calciomercato Juventus: Sarri guarda in Inghilterra

Calciomercato Juventus: Maurizio Sarri guarda in Inghilterra per poter potenziale i bianconeri. Nel mirino un giocatore della Premier League.

Dopo aver perso Trippier, continua la caccia al terzino per la Juventus di Maurizio Sarri, il quale avrebbe guardato nuovamente in Inghilterra, in casa del Tottenham, per rafforzare il reparto arretrato. Il nome nuovo è Danny Rose, giocatore di proprietà degli Hotspur che abbina qualità ed esperienza.

Calciomercato Juventus: Rose del Tottenham obiettivo in difesa

Il ragazzo è particolarmente interessante per la Vecchia Signora dopo la cessione di Spinazzola alla Roma ed il sempre più probabile prestito di Luca Pellegrini, che ha bisogno di crescere ancora un po’ prima di rientrare alla base.

Rose, che ha il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe essere una valida alternativa al titolarissimo Alex Sandro ma allo stesso tempo sarà in grado di poter prendere il suo posto non solo in campionato ma anche in Champions League, data la sua grande esperienza nella competizione.

La concorrenza per lui, però, è piuttosto alta: da battere, infatti, ci sono Psg e Schalke 04 che avrebbero già effettuato un sondaggio per il giocatore che milita nella Nazionale inglese.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK