Gonzalo Higuain resta alla Juventus? Difficile capirlo ora, resta il fatto che i bianconeri stanno lavorando e molto per decidere il futuro del calciatore argentino.

Il gol al debutto stagionale ha quantomeno alzato la valutazione del calciatore che rimane sul calciomercato con la Roma interessata a mettere a segno il colpo. Attenzione però agli indizi che lo vorrebbero rimanere a Torino.

Higuain resta alla Juventus? Calciomercato: altri indizi

Higuain sogna di giocare con Cristiano Ronaldo, una cosa che ha potuto fare solo per un breve periodo al Real Madrid e che sogna di tornare a fare durante l’avventura a Torino in una sorta di 2.0.

Attenzione dunque ai colpi in uscita e anche a Mauro Icardi che dovesse rimanere il Pipita non sarebbe più preso in considerazione dalla società.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK