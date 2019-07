Calciomercato Juventus, aggiornamenti su Rodrigo Bentancur al Barcellona: i blaugrana hanno alzato parecchio l’offerta, i dettagli della proposta.

Il rinnovo fino al 2024 lo ha reso blindatissimo ed incedibile, ma questo non sembra spaventare il Barcellona. I blaugrana, infatti, sono pronti ad alzare l’offerta per portare in Spagna Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 dei bianconeri che l’anno scorso è stato protagonista di una crescita esponenziale.

Calciomercato Juventus: Bentancur-Barcellona, offerta stellare per lui

Il ragazzo è uno dei pupilli della società che lo ha acquistato nel 2015 nell’affare Tevez per poi lasciarlo in Argentina fino al 2017, quando si è deciso di portarlo a Torino.

Dopo una stagione di adattamento, dove ha fatto intravedere sprazzi di talento, l’anno scorso il giovane nazionale uruguaiano è esploso trovando tantissima continuità e ben 40 presenze.

Tutto questo ha attirato e non poco l’attenzione di moltissimi top club tra cui il Barça che ora fa sul serio: secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, dopo una prima offerta di maggio rifiutata dalla Juve, i blaugrana avrebbero alzato ulteriormente la posta per Bentancur al Barcellona a circa 70 milioni di euro.

Cifre davvero stellari per un ragazzo che quest’anno difficilmente sarà titolare all’interno della formazione di Sarri ma sul quale la società di Corso Galileo Ferraris fa affidamento per il presente e per il futuro.

Insomma, la Juventus non vuole privarsi di un giocatore fondamentale per il suo equilibrio: il suo centrocampo è a dir poco stellare ed il merito è anche di Bentancur.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK