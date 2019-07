Chiesa chiama la Juventus, Calciomercato: l’affare si farà

Chiesa chiama la Juventus. Anche se sembra un affare difficile, Agnelli e Paratici credono molto in Federico e faranno di tutto per convincere Commisso a cederlo.



Il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha letteralmente chiuso la vicenda Chiesa-Juventus. L’attaccante, dunque, resterà, contro la sua volontà, a Firenze. Si rischia il braccio di ferro tra le parti, anche se la forse la stessa Juventus avrebbe detto al giovane bomber di far bene per poi approdare alla Juventus in un prossimo futuro.

Chiesa ostaggio della Fiorentina, lui vuole la Juve!

Il presidente Commisso ha bloccato il possibile passaggio di Chiesa alla Juventus, ecco le sue parole: “L’ho detto sin dal primo giorno, l’intenzione di trattenerlo c’è e credo che lo farò. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la squadra, non un solo giocatore. L’ho detto anche qualche anno fa, non è un bene se in Italia vince sempre la Juve, loro dovrebbero vincere anche fuori dall’Italia e invece quando gioca in Champions torna a casa a mani vuote. Il calcio italiano deve essere più equilibrato e magari, fra qualche anno, anche la Fiorentina potrà vincere qualcosa“.

Anche Joe Barone, braccio destro del Presidente avrebbe precisato: “Con Federico non ci sono problemi, lo abbiamo detto sin dal primo giorno che è un giocatore della Fiorentina e che rimarrà qui. Lo ha detto anche Rocco, dobbiamo finirla con questa storia, la squadra deve avere la possibilità di andare avanti col ritiro, abbiamo bisogno di stabilità“. Nonostante queste dichiarazioni la Juventus avrebbe pronto il contratto per Chiesa e l’offerta giusta per la Fiorentina. Sembra proprio che l’affare si farà, secondo gli esperti, entro fine mese.

