La Juventus lavora alla cessione di Daniele Rugani, difensore che ormai sembra ben lontano dai piani della società e del suo antico mentore Maurizio Sarri.

L’arrivo di De Ligt e l’esplosione di Demiral hanno messo in un angolo l’ex difensore dell’Empoli che secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA dalla nostra redazione dovrebbe lasciare durante questa sessione di calciomercato Torino. Giocatore fisico e dotato di grandissimo senso della posizione ha moltissimi estimatori in Italia e in Europa.

Daniele Rugani, ESCLUSIVA Juventus: cessione ormai inevitabile

Per lui si è parlato molto di Roma, meta ancora oggi tra le più gettonate per il suo futuro. Attenzione però perché non è da escludere che possano esserci altre squadre pronte a fare il colpo. Secondo il Corriere di Torino, per esempio, l’Arsenal è ancora sulle sue tracce e potrebbe provare il colpo a sensazione.

C’è poi da aggiungere che la Juventus non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire per una cifra bassa, anzi vuole da questa cessione ricavare una bella plusvalenza. Dal canto suo Maurizio Sarri potrebbe anche cambiare le carte in tavola anche perché bisogna ricordare che il tecnico lo ha lanciato prima in Serie B poi in A con l’Empoli per poi provare in tutti i modi a portarlo al Chelsea.

